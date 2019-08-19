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    HaberlerEkonomiCiro endeksleri arttı
    19.08.2019 - 10:18| AA

    Ciro endeksleri arttı

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artış gösterdi.

    Ciro endeksleri arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

    Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.

    Sanayi ve inşaat endeksleri

    Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,5 azaldı.

    İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 26,8 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı.

    Ticaret ve hizmet endeksleri

    Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

    Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

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