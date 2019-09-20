Coca-Cola İçecek’e ‘CEO ödülü’

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Burak Başarır, New York merkezli “Institutional Investor” dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO’su seçildi.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette EMEA Bölgesi’nin en saygın 44 kurumu arasında yer aldı. l EKONOMİ SERVİSİ