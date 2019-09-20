20.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Coca-Cola İçecek’e ‘CEO ödülü’
Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Burak Başarır, New York merkezli “Institutional Investor” dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO’su seçildi.
Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette EMEA Bölgesi’nin en saygın 44 kurumu arasında yer aldı. l EKONOMİ SERVİSİ
Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.