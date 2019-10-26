Çocuk giyimi büyüyor 10 milyar TL’ye koşuyor

Boyner Büyük Mağazacılık Çocuk Kategorisi Direktörü Işın Ersoy, Türkiye’de çocuk hazır giyim sektörünün 10 milyar TL’lik büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, “Her yıl doğan 1 milyon 200 bin çocuğun bu alışveriş maratonuna katılmasıyla diğer yaş grubundaki sektöre göre ortalamanın üzerinde büyüme gösteriyor. Özellikle 0-4 yaş aralığı bu sektördeki en büyük potansiyele sahip yaş grubu” dedi.

Hazır giyim perakendesinde markaların son yıllarda çocuk kategorisi için hem metrekare olarak hem de pazarlama anlamında yatırımlarını artırdığını dile getiren Ersoy, çocukların alışveriş alışkanlıklarında ise son dönemde spor giyim, tişört ve spor ayakkabı tarafında hızlı bir büyüme yaşandığını söyledi.

Pazar payında adet olarak en yüksek payı çorap ve tişört alırken, ciroda spor ayakkabı, tişört ve pantolon öne çıkıyor.

Sportif seçenekler

Işın Ersoy, bu yılki çocuk modasıyla ilgili de, “Çocukların kendilerini içinde her zaman rahat hissedecekleri, trendleri yansıtan sportif seçenekler öne çıkmaya başladı.

Eşofmanlarda farklı neon renkler, şeritler, kız çocuklar için leopar desenli elbiseler, desenli tayt ve pantolonlar ayrıca jileler, tişörtlerde 3 boyutlu aplikeler bu sezon çocuk modasında sıklıkla göreceğimiz detaylar. Bunların yanı sıra slogan baskılar, payetler geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da tüm gücüyle devam ediyor” bilgisini verdi.

Boyner de çocuk giyim alanında iddialı. 28 ilde 112 mağaza ve boyner.com.tr ile bu alanda önemli pazar payına sahip. Ersoy, “Yaygın mağaza ağımız ve e-ticaretteki gücümüzle çocuk kategorisinde sektörün önemli oyuncularından biriyiz. 2018 yılını yüzde 30’un üzerinde bir büyümeyle tamamladık. Sektör ortalamasının üstünde bir artışla büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca çocuk giyim kategorisinin Boyner genel satışları içinde aldığı pay da önemli oranda artış gösteriyor” diye konuştu.

Yeni koleksiyon Buse Terim’den

Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim de, “Boyner’in zaten oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Hayatın içinden tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği, severek giyeceği bir koleksiyon yapmak istedim. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi” dedi.

Trendlerden ilham alındı

Bu sezon Buse Terim’le çocuk kategorisinde iş birliğine imza attıklarını da dile getiren Işın Ersoy, “En son trendlerden ilham alarak tasarlanan Buse Terim X Boyner giyim koleksiyonu seçili Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de yerini aldı. 2-8 yaş arası kız ve erkek çocuklar için tasarlanan koleksiyonda eteklerden trend botlara, sweatshirt ve tişörtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbise ve pantolonlara kadar çocukların severek giyebileceği parçalar yer alıyor” dedi.