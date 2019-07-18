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    HaberlerEkonomiÇocuklar, FunExpress ile hayallerinin tatiline kavuştu
    18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Çocuklar, FunExpress ile hayallerinin tatiline kavuştu

    Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, kurumsal sosyal sorumluluk projesi FunExpress kapsamında Diyarbakır’da düzenlediği “Benim Tatilim” temalı resim yarışmasını kazanan 17 Diyarbakırlı çocuğu hayallerinin tatilini yaşatmak üzere Antalya’da ağırladı.

    Çocuklar, FunExpress ile hayallerinin tatiline kavuştu

    SunExpress, kurumsal sosyal sorumluluk projesi “FunExpress” kapsamında Diyarbakır’ın 17 ilçesindeki okullarda 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında ‘Benim Tatilim’ temalı resim yarışması düzenledi.

    Yarışmaya katılan öğrenciler arasında jüri tarafından yapılan elemler sonunda hayalinin tatilini en güzel şekilde resimleyen 17 çocuk, öğretmenleri ile birlikte SunExpress tarafından Antalya’da dört gün süresince ağırlandı.

    Çocuklar, SunExpress ile Antalya’ya uçarken uçağı ve kokpiti gezerek pilotlardan ve kabin ekibinden bilgi aldılar.

    SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Projemizin ilk aşamasına Diyarbakır’da başladık. Daha önümüzde çok uzun bir yol, ulaşılacak çok sayıda çocuk var. Projemizi daha nice illere taşımaya devam edeceğiz” dedi.

     

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