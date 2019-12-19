Coğrafi işaretli ürün sayısı 464

Metro Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteği ile 2. İstanbul Coğrafi İşaret Zirvesi düzenlendi.

Kacır, “Bu gücün ekonomik değere dönüşmesi, Türkiye’nin ekonomik büyüme hikayesinde bir kaldıraç rolü üstlenmesi, ihracatımızı güçlendirmesi aslında çok mümkün” dedi.

TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da, “Coğrafi işaretlerde büyük bir atılım içerisindeyiz” diye konuştu.

200 milyar $

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Türkiye’de coğrafi işaretli ürün potansiyeli 2 bin 500’den fazla. Bu rakam Avrupa’nın toplam potansiyeliyle aynı. Avrupa Birliği, coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolar, dünya ise yıllık 200 milyar doların üzerinde katma değer sağlıyor” dedi.