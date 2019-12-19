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    HaberlerEkonomi Haberleri Coğrafi işaretli ürün sayısı 464
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    19.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Coğrafi işaretli ürün sayısı 464

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “2002 yılında 38 coğrafi işaretli ürünümüz varken bugün 464 coğrafi  işaretli ürünümüz var” dedi.

    Coğrafi işaretli ürün sayısı 464

    Metro Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteği ile 2. İstanbul Coğrafi İşaret Zirvesi düzenlendi.

    Kacır, “Bu gücün ekonomik değere dönüşmesi, Türkiye’nin ekonomik büyüme hikayesinde bir kaldıraç rolü üstlenmesi, ihracatımızı güçlendirmesi aslında çok mümkün” dedi.

    TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da, “Coğrafi işaretlerde büyük bir atılım içerisindeyiz” diye konuştu.

    Coğrafi işaretli ürün sayısı 464

    200 milyar $

    Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Türkiye’de coğrafi işaretli ürün potansiyeli 2 bin 500’den fazla. Bu rakam Avrupa’nın toplam potansiyeliyle aynı. Avrupa Birliği, coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolar, dünya ise yıllık 200 milyar doların üzerinde katma değer sağlıyor” dedi.

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