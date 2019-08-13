Çok çocuğa destek okula gidene aylık

Yardım uygulamalarında engelli ve yaşlıların dışında kalan gruplara da önemli destekler sağlanıyor. Bu alanda anne ve çocuklara yardımlar bulunuyor.

Doğum yardımları çocuk sayısına göre değişirken, çok doğum yapana özel destek veriliyor. Eşi vefat eden kadınlar ve yoksul askerlerin aileleri için de yardım programları bulunuyor.

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Doğum Yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. 2019 itibarıyla birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılıyor.

Başvuru nasıl?

Doğum yardımı başvurusu, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabiliyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da sosyal hizmet merkezlerine yapılıyor.

Kamu kurumlarınca istihdam edilen personel ise yardım için çalıştığı kuruma başvuyor. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise büyükelçilik ve konsolosluklarca alınıyor.

Tüberküloza nakdi yardım

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastaların öz bakım ihtiyaçları ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu ile finanse edilerek yardımda bulunuluyor.

SYD Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilen tüberküloz veya SSPE hastalarına (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 TL bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. Ödemeler her ayın 25 inde PTT üzerinden kişilerin hesaplarına aktarılıyor.

Eşi vefat eden kadınlar aylık alabiliyor

Muhtaç durumdaki yükümlülerin ailelerine aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik ödeme, hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılıyor. Askere giden kişi evli ise, yardımı resmi nikahlı eşi alıyor.

İki ayda bir 550 TL

Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenin, daha sonra babanın oluyor. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam ediyor, en fazla 12 ay sürüyor. 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık- engelli maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler de bu yardım programından da Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabiliyor.

Yardım başvurusu için nüfus cüzdanı yeterli oluyor.

Eşi vefat etmiş kadınlar, ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na başvuruda bulunarak yardım alabiliyor. Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.

Okul yardımı ne kadar?

Muhtaç durumdakiler çocukları için çeşitli yardımlardan yararlanabiliyor. İl/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na giderek kimlik kartıyla başvuru yapılıyor.

İlkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL, liseye giden kız çocukları için aylık 60 TL, erkek çocukları için 50 TL yardım yapılıyor. Ödemeler 2 aylık olarak hesaplanarak, hak sahiplerinin PTT hesaplarına aktarılıyor.

Ayrıca çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0 - 24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için ayrı bir yardım programı bulunuyor. Bu kapsamda çocuk başına 150 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılıyor.

Cihazdaki hastaya elektrik parası

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanıyor. Hastaların konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadarki elektrik faturalarına destek veriliyor.

Öksüz ve yetimler

Ayrıca hak sahiplerine Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği sağlanıyor. Bunların yanında, yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere, hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesi sağlanıyor.

18 yaşını doldurmamış, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) faydalanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında olmayan çocuklar adına; Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanmayan, 2022 sayılı kanun kapsamında yardımdan çocuk adına faydalanmayan ve muhtaç olan kişiler başvuruda bulunabiliyor.

Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 200 TL banka ya da PTT hesabına yatırılıyor. Başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılabiliyor.

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