Çok zorlu süreci geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a giden Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) düzenlenen “Erzurum İş Dünyası Buluşması” programına katıldı.

Pozitif büyüme

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi. Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

“Pazartesi günü 3’üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. Ekonomimiz, yılın 3’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı 3’üncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1,1’lik pozitif bir katkı ortaya koydu. Dördüncü çeyrekte 2020’de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor. Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum.”

Faizler hızla iniyor

Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020’de yakalayacaklarını vurguladı.

Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonda beklentilerimizle paralel olarak baz etkisi yükselmesini gördük. Eylül ayı itibarıyla yıl sonu koyduğumuz yüzde 12’lik enflasyon hedefinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceği noktada, kasım ayında 10,55 seviyesini gördük. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüş oldu. Tüfe yüzde 40 seviyelerindeydi, yüzde 4,3 seviyelerine geriledi. Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar hızlı şekilde aşağı indiğini görüyorsunuz. İşte tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı bu da maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik.”

Dolara güvenenlerin halini görüyoruz

Bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün gördüklerini anlatan Albayrak, “İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5’lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Besiciye ödeme yapılacak

Besicilere ödeme yapılacağını da duyuran Albayrak şöyle dedi: “Besicilerimizin Et ve Süt Kurumundan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Geçen hafta alacaklarının 145 milyon lirasını ödedik. Bakanımızla konuştuk, yıl sonuna kadar bu anlamda bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız.”