BİST94.3330,21EURO6,560,60USD5,890,07ALTIN281,57-0,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiÇukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor
    17.10.2019 - 11:29 | | AA

    Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor

    Adana'da, devlet tarafından verilen prim desteğiyle ekim alanları her geçen yıl genişleyen pamukta 5 yılda elde edilen rekolte 884 bin 922 ton oldu.

    Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor

    Çukurova'da, filmlere ve romanlara konu olan, bir dönem çiftçinin büyük bölümünün tarlalarına ektiği pamuk, devletin verdiği prim desteğiyle arazileri daha fazla süslemeye başladı.

    Bölge çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan, tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektörü gibi önemli alanlarda kullanılan pamuğa, Çukurova'daki üreticilerin ilgisi arttı.

    Kentte, 2015'te 267 bin dekarda ekilen ve 138 bin kütlü pamuk elde edilen üründe, bu sene yaklaşık 400 bin dekardan 220 bin ton tahmini rekolteye ulaşıldı.

    Çiftçinin yeniden tarlasına ekmeye başladığı pamukta, 2015'ten 2019'a ekim alanında yaklaşık yüzde 50, rekoltede de yüzde 59 artış oldu, üretim 884 bin 922 tona ulaştı.

      O balıkçı konuştu: Bu balık, denizin piranasıAntalya'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey dedi.
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      BİM aktüel ürünler kataloğu! 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

      BİM aktüel ürünler kataloğu! 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

      Bakan Akar açıkladı! Terör örgütünün 'kimyasal silah' planı

      Bakan Akar açıkladı! Terör örgütünün 'kimyasal silah' planı

      YÖK, tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin görevden çıkarılmasına karar verdi

      YÖK, tacizde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin görevden çıkarılmasına karar verdi

      Eşi tarafından öldürülen kadın, 14 yaşında evlendirilmiş!

      Eşi tarafından öldürülen kadın, 14 yaşında evlendirilmiş!

      Sıradaki Haber