Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cari denge kritik bir beka meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyonu da yüzde 8.6 seviyesine indirerek yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Türkiye’nin masa başında tezgâhlanan ayak oyunları ile yıkılamayacak kadar güçlü ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür” dedi.

Cari dengenin ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldiğini de söyleyen Erdoğan, “Biz bu cari denge meselesini, en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz” diye konuştu.



Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında ekonomi gündemine ilişkin de mesajlar verdi. Cari denge meselesini, en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:



Kararlı duruş sürecek



“Ülkemizi ekonomide de fevkalade ileriye taşıdık. Ekonomimizi, 2003 - 2018 arasında yılda ortalama yüzde 5.6 büyüttük. Milli gelirimizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi durumundayız.

Şu anda 20 tane dünya ülkesi arasında Türkiye, bu 20’nin içerisinde. Durup dururken sizi oraya almıyorlar.



Küçük bir hamleyle bu listede kısa sürede birkaç basamak yükselebilecek yerdeyiz. Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni kişiye iş sağlayarak, istihdam rakamını 29 milyona yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara, genel ticaret sistemine göre de 180 milyar dolara çıkardık. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldi.



Biz bu cari denge meselesini, en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz. Onun için de bu konudaki kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz.”



‘Tek haneye düştük’



Faizin kalkınmada en büyük zulüm olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



“Şu andan IMF ile ilgimiz yok. Gene oradan el yapıp acaba iktidara çamur atarız diye bunun gayretindeler. Atamazsın, sizin buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF’yi bu milletin başına dert eden sizsiniz siz. Ülkemize döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Ne dedik, faizi düşürmekten başka çare yok. ‘Bunu düşürdükçe enflasyon düşer’ dedim. Bu da olduğu zaman büyüme hızlanır dedik. Şimdi maalesef sistemi değiştirince Merkez Bankası’nı görevden alma yetkisi de aldık. Öncekini görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaş ile yola devam ettik bak, böyle böyle. Faizi düşüreceğiz. Faiz kalkınmada en büyük zulümdür. Yatırım istihdamı durdurur. Rekabet gücünü ortadan kaldırır, büyümenizi engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti. Tek haneliye düştük.

”

‘Türkiye güçlü ülke’



Türkiye’nin ne kadar güçlü ülke olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yüzde 8.6 seviyesine indirerek yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Türkiye’nin masa başında tezgahlanan ayak oyunları ile yıkılamayacak kadar güçlü ülke olduğunu inşallah herkes görmüştür” diye konuştu.