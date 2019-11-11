Cunda Adası turizmine ‘Despot Evi’ de katıldı

1862’de inşa edilen ve Cunda’nın simgelerinden olan yapıyı modernize ederken dikkat ettikleri en önemli konunun tarihin izlerini yansıtmak olduğunu söyleyen İsmail Polat, “Despot Evi, bu özel adanın anıt eser olarak tescillenmiş önemli bir simgesel yapısı. Adanın en eski yapılarından biri olan Despot Evi’ni otel olarak restore ederken aslına sahip kalmak ve hikayesini yansıtmak aynı zamanda günümüzün dinamiklerini ve konforunu yansıtacak yaşayan bir mekan haline getirmek istedik” dedi.

Denize sıfır konumda 28 odası ile misafirlerini ağırlayan Cunda Despot Evi’nin yatırım değeri 13 milyon euro.