02.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Daha derin bir sermaya piyasası...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nin (TSPB) üyesi olduğu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından her yıl ekimin ilk haftası gerçekleştirilen ‘Dünya Yatırımcı Haftası’nın gong töreni Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye sermaye piyasasını geliştirmek ve derinleştirmek adına birçok yeni finansal ürünü kullanıma açmaya devam ettiklerini belirterek, “4 Ekim’den itibaren pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem gören kıymetlerde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulamasına karar verilmiştir” dedi.