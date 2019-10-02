Daha derin bir sermaya piyasası...

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye sermaye piyasasını geliştirmek ve derinleştirmek adına birçok yeni finansal ürünü kullanıma açmaya devam ettiklerini belirterek, “4 Ekim’den itibaren pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem gören kıymetlerde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulamasına karar verilmiştir” dedi.



