Dalin, Myanmar ve Vietnam’a giriş yaptı

Kopaş Kozmetik Güneydoğu Asya pazarındaki operasyonlarını genişletiyor. Şirket Malezya’daki faaliyetlerine ek olarak Myanmar ve Vietnam’da da Dalin markasının lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye‘de yüzde 45 pazar payıyla lider bebek bakım markası olan Dalin, Güneydoğu Asya ülkelerinde de zirveyi hedefliyor.

Kopaş Kozmetik Genel Müdürü Onur Özyurt, “Stratejik büyüme alanı olarak belirlediğimiz Güneydoğu Asya pazarlarında Dalin markalı ürünlerimizi tüketicilerle perakendenin her kanalında buluştururken, Turquality programı kapsamındaki markamızı 360 derece pazarlama aktiviteleri ile destekliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısı bu yıl 35’e ulaşacak” dedi.