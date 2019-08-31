BİST96.7180,84EURO6,42-0,55USD 5,840,02ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiDalin, Myanmar ve Vietnam’a giriş yaptı
    31.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Dalin, Myanmar ve Vietnam’a giriş yaptı

    Dalin, Myanmar ve Vietnam’a giriş yaptı

    Kopaş Kozmetik Güneydoğu Asya pazarındaki operasyonlarını genişletiyor. Şirket Malezya’daki faaliyetlerine ek olarak Myanmar ve Vietnam’da da Dalin markasının lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye‘de yüzde 45 pazar payıyla lider bebek bakım markası olan Dalin, Güneydoğu Asya ülkelerinde de zirveyi hedefliyor.
    Kopaş Kozmetik Genel Müdürü Onur Özyurt, “Stratejik büyüme alanı olarak belirlediğimiz Güneydoğu Asya pazarlarında Dalin markalı ürünlerimizi tüketicilerle perakendenin her kanalında buluştururken, Turquality programı kapsamındaki markamızı 360 derece pazarlama aktiviteleri ile destekliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısı bu yıl 35’e ulaşacak” dedi.

    Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

    Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

    İki yıl önce hayatını kaybetti... Milyonlarca liralık miras bilmecesi!

    İki yıl önce hayatını kaybetti... Milyonlarca liralık miras bilmecesi!

    Hangisi katil... Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

    Hangisi katil... Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

    Yasak aşkın feci sonu!

    Yasak aşkın feci sonu!

    Sıradaki Haber