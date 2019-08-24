Dalları bastı rekor!

2016’da 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edildi. Kayıtlara rekor olarak geçen 2016 sezonunun ardından 2017’de 158 milyon 916 bin dolar karşılığında 59 bin 806 tonluk kiraz satıldı. Geçen sezon ise 76 bin 94 ton kiraz ihracatından elde edilen gelir 161 milyon 690 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılki sezonda 21 Ağustos 2019 tarihine kadar 80 bin 406 tonluk dış satım gerçekleştirildi ve 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Çin’e ihracatı hızla artıracağız. Bu yılı 200 milyon dolarlık kiraz ihracatıyla kapatmak istiyoruz” diye konuştu.