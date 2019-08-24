BİST97.1491,84EURO6,430,44USD5,76-0,20ALTIN282,711,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiDalları bastı rekor!
    24.08.2019 - 08:37| EKONOMİ SERVİSİ

    Dalları bastı rekor!

    Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

    Dalları bastı rekor!

    2016’da 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edildi. Kayıtlara rekor olarak geçen 2016 sezonunun ardından 2017’de 158 milyon 916 bin dolar karşılığında 59 bin 806 tonluk kiraz satıldı. Geçen sezon ise 76 bin 94 ton kiraz ihracatından elde edilen gelir 161 milyon 690 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılki sezonda 21 Ağustos 2019 tarihine kadar 80 bin 406 tonluk dış satım gerçekleştirildi ve 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Çin’e ihracatı hızla artıracağız. Bu yılı 200 milyon dolarlık kiraz ihracatıyla kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

    17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!Tokat’ta motosiklet kazasında ağır yaralanarak 45 gün süren yoğun bakım sürecini atlatan fakat omurilik zedelemesi nedeniyle his kaybı yaşayan 17 yaşındaki Oğulcan Ökdem'in babası oğlunun tedavisi için destek bekliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

    KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

    Avukattan şoke eden sözler! 'Karım hazırladığı karışımları zorla içirip...'

    Avukattan şoke eden sözler! 'Karım hazırladığı karışımları zorla içirip...'

    Son dakika... Bakanlık duyurdu! Pençe-3 harekatı başladı

    Son dakika... Bakanlık duyurdu! Pençe-3 harekatı başladı

    Eşini vurdu, Botanik Park'ta yakalandı!

    Eşini vurdu, Botanik Park'ta yakalandı!

    Sıradaki Haber