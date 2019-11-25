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    HaberlerEkonomi HaberleriDamat-Tween ‘yılın hazır giyim markası’ seçildi
    25.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Damat-Tween ‘yılın hazır giyim markası’ seçildi

    Damat-Tween, Ekovitrin’in bu yıl 18’incisini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde hazır giyim kategorisinde ‘Yılın En İyi Markası’ ödülüne layık görüldü.

    Damat-Tween ‘yılın hazır giyim markası’ seçildi

    Ödül, Damat-Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na verildi.

    Orakçıoğlu ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin elinden aldı. Damat-Tween ile birlikte D’S Damat markasının da sahibi olan Orka Holding, yurtiçi ve yurtdışında 400’e yakın mağazası bulunuyor.

    Orakçıoğlu “En büyük sermaye, beşeri sermayedir. Buna bizzat tanık oldum. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da, Orka Holding olarak güvenebileceğimiz çok önemli insan kaynağına sahibiz” diye konuştu.

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