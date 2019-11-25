Damat-Tween ‘yılın hazır giyim markası’ seçildi

Ödül, Damat-Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na verildi.



Orakçıoğlu ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin elinden aldı. Damat-Tween ile birlikte D’S Damat markasının da sahibi olan Orka Holding, yurtiçi ve yurtdışında 400’e yakın mağazası bulunuyor.



Orakçıoğlu “En büyük sermaye, beşeri sermayedir. Buna bizzat tanık oldum. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da, Orka Holding olarak güvenebileceğimiz çok önemli insan kaynağına sahibiz” diye konuştu.