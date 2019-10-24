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    HaberlerEkonomiDamat’tan ultra hafif uçan ceket!
    24.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Damat’tan ultra hafif uçan ceket!

    Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından Damat, ‘Uçan Ceket’ adını verdiği ultra hafif ceketlerini piyasaya sundu.

    Damat’tan ultra hafif uçan ceket!

    Damat’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Tasarım, inovasyon ve dikiş kalitesinin bir araya geldiği en uç nokta olan “Uçan Ceket” Damat mağazalarında satışa sunuldu.
    Zahmetli ve kusursuz bir el işçiliğiyle astar, vatka ve diğer üretim malzemelerinden arınmış bir şekilde yalnızca inovatif kumaşlardan üretilen gömlek hafifliğindeki Uçan Ceketler ‘yeni lüks’ün kumaşa bürünmüş halini yansıtıyor. İlk giyildiği andan itibaren farkı hissedilen “ultra hafif” ceketler, tüm gün takım elbise giyinmek zorunda olan erkeklere hafifliği yaşatacak.”

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