BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi'Dana etli orman kebabı' diye sattı... Şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    12.10.2019 - 15:05 | | DHA

    'Dana etli orman kebabı' diye sattı... Şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir çok ilde alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi.

    'Dana etli orman kebabı' diye sattı... Şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

    LAHMACUNDA SAKATAT

    İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi. Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylikdüzü'nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan 'köfteden' tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa'daki bir şirketin 'dana eti' olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy'de satılan 'dana kıymada' da kanatlı hayvan eti tespit edildi.

    DOMUZ ETİ YERİNE KANATLI HAYVAN ETİ

    İzmir Urla'da 'dondurulmuş domuz sosis' satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkanda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.

     

    Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

    Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

    Düğün konvoyunda feci kaza

    Düğün konvoyunda feci kaza

    Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

    Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

    Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

    Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

    Sıradaki Haber