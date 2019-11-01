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    HaberlerEkonomiDanimarka Kuzey Akım’a izin verdi
    01.11.2019 - 07:50 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

    Danimarka Kuzey Akım’a izin verdi

    Danimarka Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin kendi kıta sahanlığında inşasına başlanması için gerekli izni verdiğini duyurdu.

    Danimarka Kuzey Akım’a izin verdi

    Danimarka Enerji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’ye, ülkenin kıta sahanlığında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını inşa etme izni verildiği belirtildi.

    İnşaat başlayacak

    Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada ise projenin inşasına kısa sürede başlanacağı kaydedildi. Projenin inşaat rotasında yer alan ülkelerden Almanya, Finlandiya ve İsveç, inşaat izinlerini bir süre önce vermişti. Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

    ABD, Avrupa’nın Rus gazına mecbur kalacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor. ABD ile birlikte Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerininde inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, projenin sahibi Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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