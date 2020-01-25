BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri DASK: En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız
    ABONE OL
    25.01.2020 - 15:39 | | AA

    DASK: En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), "Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz." duyurusunda bulundu.

    DASK: En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız

    DASK'tan yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın da bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. Biz de DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunuyor.

    DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Sigortalılar, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden ve www.dask.gov.tr internet adresinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

      Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

      Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

      Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

      Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

      Yüz binlerce çalışana ikramiye!

      Yüz binlerce çalışana ikramiye!

      Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

      Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

      Sıradaki Haber