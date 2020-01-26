DASK yaraları sarıyor

Manisa ve Elazığ’da meydana gelen depremler zorunlu deprem sigortasını (ZDS) tekrar hatırlattı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) koordinasyonunda yaptırılan zorunlu deprem sigortası kapsamındaki konut sayısı 9.5 milyona yaklaştı. Türkiye’deki toplam yapı stoğunun yüzde 53.5’i zorunlu sigortanın teminatı altına girdi.

DASK kapsamındaki konut sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 9 milyon 490 bini aşarken, zorunlu deprem sigortası için ödenen prim miktarı da yıl içinde 1 milyar 322 milyon liraya ulaştı.

205 milyon TL ödedi

DASK, 2000 yılından bu yana meydana gelen 696 depremde 29 bin 880 hasar için 205 milyon 440 bin lira hasar ödedi. DASK’ın bugün itibariyle 20 milyar liranın üzerinde hasar ödeme imkanı bulunuyor. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hasar ödemelerindeki üst sınır 240 bin lira olarak güncellendi.

Zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısı yıllar içinde artmaya devam ederken, depremlerin kendini hatırlattığı yıllarda sigorta yaptırılan konut sayısı daha belirgin şekilde artış gösterdi.

DASK hakkında her şey

1 DASK yaptırmak zorunlu mu?

18 Ağustos 2012’de yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’na göre konut kredisi ve tapu işlemleri ile su ve elektrik abonelik işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yaptırmak şart.

2 DASK sigortası kaç liraya yaptırılır?

Zorunlu deprem sigortası için 7 risk bölgesi, 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 fiyat tarifesi bulunuyor. Yıllık sigorta tarifesi, 100 metrekarelik konut için betonarme yapıda bölgesine göre 37 ile 266 TL, diğer yapı tiplerinde ise 39 ile 324 lira arasında değişiyor.

3 Sigorta bedeli neden farklı?

Sigorta bedeli konutun yapı tarzına, brüt yüzölçümüne ve deprem riski derecesine göre hesaplanıyor.

4 Hasar bedeli nasıl ödenir?

Deprem sonucu meydana gelen maddi zarar, ekspertiz raporundan sonra poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.

5 Hasar durumunda en fazla ne kadar ödeme yapılır?

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2020’den itibaren 240 bin lira olarak belirlendi.

6 Tazminat hesaplanması...

Sigorta tazminatının hesabında, depremin gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz.

7 Hasar için nereye başvurulur?

Evleri depremden hasar görenlerin, DASK Çağrı Merkezi 125’e, DASK’ın internet sitesine ya da sigorta şirketine başvurması gerekiyor. Hasar tespit işleminin kesinleşmesinden sonra, hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine gönderilir ve tazminat ödemeleri, bu şubeler kanalıyla hak sahibine yapılır. Tazminat ödemeleri, ortalama olarak bir ay içinde ödenir.

8 Hasar DASK’ı aşarsa ne olur?

Oluşan hasar DASK’ı aşacak kadar büyükse bu noktada konut sigortası DASK’ı aşan zararı karşılıyor. Bu nedenle DASK’ın yanı sıra konut sigortasına sahip olmakta fayda var.

9 Tazminat dışı olan hasarlar?

Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri kapsam dışındadır, bunlar için tazminat ödenmez. Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamı dışındadır. Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar da zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamı dışındadır.

10 Sigortalılık oranı nedir?

Türkiye’de 9.4 milyon konutun DASK’ı var. Sigortalılık oranı yüzde 53.5’e ulaşmış durumda.

11 DASK’ın geçerlilik süresi nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Sigortanın, poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

12 Ortak alana sigorta yapılır mı?

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değil.

13 Garaj ve bodrumların durumu?

Bu yerler için ZDS yapılır. Tapuda dairenin eklentisi olarak belirtilmişse poliçe düzenlenir.

14 Kiracılar DASK yaptırabilir mi?

Kiracı tarafından kendi adına sigorta yaptırılamaz. Tazminat, tapuda ‘hak sahibi’ olan kişiye ödenir.

15 DASK iptal edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunludur, iptal edilemez.

16 DASK’ta indirim uygulaması var mı?

Bina yönetimleri tarafından tüm konutların sigortalanması durumunda tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanır. Vade bitişinden 30 gün içinde yenilenen poliçelere 1, 2 ve 3 yıl için yüzde 10, 3 yıl sonrasında yüzde 20 indirim uygulanır.

17 Konut kredisi alırken DASK zorunlu mu?

Konut kredisi alabilmeniz için zorunlu deprem sigortası şartı aranıyor.

18 Hasar durumunda hangi belgeler hazırlanacak?

Hak sahibine ait kimlik fotokopisi ve tapu evrakı gerekiyor.

19 Birden fazla hak sahibi varsa...

Tapu ya da veraset ilamında görülen hak sahiplerinin hisseleri oranında tazminat ödemesi yapılır.

20 Hangi binalar ZDS kapsamında değil?

Kamu binaları, köy evleri, ticari ve sınai binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, tapu kaydı bulunmayan binalar, harap veya metruk binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.