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    HaberlerEkonomi DASK’ta hasar ihbarı 2 bini aştı
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    DASK’ta hasar ihbarı 2 bini aştı

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Marmara Denizi merkezli depremin ardından hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

    DASK’ta hasar ihbarı 2 bini aştı

    Yoğunlukla İstanbul’dan olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den yaklaşık 2 bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.
    Depremin ardından tüm ekibiyle operasyon süreçlerine odaklanan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip konut sahiplerinin Alo DASK 125 üzerinden ilettiği hasar ihbarlarını değerlendiriyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek. Bugün Türkiye’de her iki konuttan biri ZDS ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor.

    Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e ulaşmış durumda. Güncel hasar bilgilendirmeleri www.dask.gov.tr web sitesinden takip edilebiliyor.

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