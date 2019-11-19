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    HaberlerEkonomi HaberleriDe Guindos: Düşük faiz ortamında banka faizleri baskı altında
    19.11.2019 - 09:07 | | DHA

    De Guindos: Düşük faiz ortamında banka faizleri baskı altında

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesindeki faizler düşük oldukça, banka karlarının baskı altında kalmaya devam edeceği uyarısı yaptı.

    De Guindos: Düşük faiz ortamında banka faizleri baskı altında

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan de Guindos, "Makroekonomik büyüme görünümünün son zamanlarda zayıflaması ve faiz oranlarının daha uzun süreli düşük tutulması karlılık görünümünü daha olumsuz etkileyecek gibi duruyor" dedi ve ekledi:

    "Çoğu piyasa analisti destekleyici para politikasının net faiz marjlarını negatif etkilemesiyle banka karlılıklarında

    yaşanacak bir düşüşten endişeleniyor. Net faiz marjları gerçekten de baskı altında."

    Euro Bölgesi'nde bankaların görünümünün beklenenin gerisinde kaldığını vurgulayan de Guindos, “Pek çok piyasa analisti, banka kazançlarının yeterli düzeyde olmamasının negatif sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıyor” dedi.

    De Guindos aynı zamasnda, euro bölgesinde riskin artarken Ekim ayındaki faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu vurguladı.

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