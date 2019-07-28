Dedeman toprağa verildi

68 yaşında hayatını kaybeden Murat Dedeman için dün Sarıyer Dedeman Cami’nde cenaze namazı kılındı. Merhum işadamının aile yakınları cenazede hazır bulundu. Geçen yıl evlendiği Sevda Zengin, önceki evliliğinden olan çocukları Rıfat-Banu Dedeman, 6 yıl birliktelik yaşadığı Olga Shylove ve kızı Safia Satin, yeğenleri Özben ve Özlem Önal taziyeleri kabul etti. Dedeman’ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine iş ve siyaset dünyasından katılım oldu.