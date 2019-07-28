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    HaberlerEkonomiDedeman toprağa verildi
    28.07.2019 - 08:37| MESUT YILMAZ

    Dedeman toprağa verildi

    Hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman’ın cenazesi toprağa verildi.

    Dedeman toprağa verildi

    68 yaşında hayatını kaybeden Murat Dedeman için dün Sarıyer Dedeman Cami’nde cenaze namazı kılındı. Merhum işadamının aile yakınları cenazede hazır bulundu. Geçen yıl evlendiği Sevda Zengin, önceki evliliğinden olan çocukları Rıfat-Banu Dedeman, 6 yıl birliktelik yaşadığı Olga Shylove ve kızı Safia Satin, yeğenleri Özben ve Özlem Önal taziyeleri kabul etti. Dedeman’ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine iş ve siyaset dünyasından katılım oldu. 

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