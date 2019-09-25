Dedeman’dan yatırıma devam

Türkiye’de “Otelciliğin Önderleri II. Bienali” için hazırlanan, Dedeman Otelleri’nin kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ı odağına alan “Kartal’ın Yolculuğu” adlı sergi, Özyeğin Üniversitesi’ndeki açılışından sonra, Dedeman Bostancı’da gerçekleşen törenle açıldı. Akçakaya, “Kartal’ın Yolculuğu Sergisi ile vizyoner kurucumuz Mehmet Kemal Dedeman’ı kendi yarattığı eserlerle anıyoruz” dedi.

Dedeman Otelleri’nin ikisi yurt dışında olmak üzere, toplam 17 otel ile turizme değer katmaya devam ettiğini belirten Akçakaya, “Ziyaretçi sayısını 60 milyon üzerine ve kişi başı harcamayı da 900 doların üzerine çıkardığımızda turizmin ekonomiye katkısı daha da artacaktır” diye konuştu.