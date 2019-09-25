25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dedeman’dan yatırıma devam
Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, yeni yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Turizmin en çok durgunluk yaşadığı 2016 - 2017 yıllarında bile yeni oteller açmaya devam ettik. Bu anlayışla 3 yeni otel yatırımımız devam ediyor. 2020 yılında bu otelleri açarak toplamda 20 otel sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’de “Otelciliğin Önderleri II. Bienali” için hazırlanan, Dedeman Otelleri’nin kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ı odağına alan “Kartal’ın Yolculuğu” adlı sergi, Özyeğin Üniversitesi’ndeki açılışından sonra, Dedeman Bostancı’da gerçekleşen törenle açıldı. Akçakaya, “Kartal’ın Yolculuğu Sergisi ile vizyoner kurucumuz Mehmet Kemal Dedeman’ı kendi yarattığı eserlerle anıyoruz” dedi.
Dedeman Otelleri’nin ikisi yurt dışında olmak üzere, toplam 17 otel ile turizme değer katmaya devam ettiğini belirten Akçakaya, “Ziyaretçi sayısını 60 milyon üzerine ve kişi başı harcamayı da 900 doların üzerine çıkardığımızda turizmin ekonomiye katkısı daha da artacaktır” diye konuştu.