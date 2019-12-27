Değerli konut vergisi en erken 2021 yılında

Ertelemeyle vergi kriterleri de değişecek. Bu çerçevede gelirine ve meskenin değerine bakılmaksızın tek konutu olanlar bu vergiden muaf tutulacak. 5 milyon TL üstü değere sahip konutların bu tutarın üstündeki bölümü için aradaki fark üzerinden vergilendirmeye gidilecek.

AK Parti kurmayları, Milliyet’e, “Ocak bitmeden teklifi Meclis’e getirmeyi planlıyoruz. Erteleme olunca bu verginin uygulanması otomatik olarak 2021 Mart’ına kalır” bilgisini verdi.



Tek konuta istisna



Kurmaylar, SPK lisanslı firmalar aracılığıyla yapılan değer tespitlerinin silbaştan yenileneceğini ve değerlendirmenin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacağını bildirdi.



Meclis’te 5 Aralık’ta kabul edilip, 6 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’nca onaylanan ve 7 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun ile değeri 5 milyon ve üzeri olan mesken niteliğindeki taşınmazlar için getirilen “Değerli Konut Vergisi”, vergi tahakkuk ayı olan marttan önce ertelenmesi bekleniyor. AK Parti kurmayları Milliyet’e şu bilgileri aktardı:



“Yeni yasa teklifimizle değerleme yapılma süresini 1 sene uzatacağız. Şu an için düşünülen 1 yıl erteleme ama belki 2 yıl da olabilir. Bize iletilen şikayetler ağırlıklı olarak değer tespitleri ve tek konut sahiplerinin durumu ile ilgili. Bir insanın 10 milyonluk evi olabilir ama o tek evi ve mesken olarak kullanılıyor. Bu durumdakiler için gelire bakılmaksızın bir istisna getirilecek. Alt sınır olarak belirlediğimiz 5 milyon lira tutarı için şu an bir değişiklik düşünmüyoruz.”



Erteleme son torbaya yetişmedi

AK Parti’nin, 5 Aralık’ta kabul edilip 7 Aralık’ta yürürlüğe giren düzenlemeyle ilgili tepkileri dikkate alarak Meclis’in yeni yıl tatilinden önce ele aldığı bir torba kanuna Değerli Konut Vergisi’nin ertelenmesine yönelik bir madde eklemeyi planladığı, ancak sözkonusu torbada böyle bir madde bulunmadığı, muhalefetle de uzlaşma sağlanamadığı için bunun yapılamadığı

öğrenildi.