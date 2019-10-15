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    HaberlerEkonomiDEİK Barış Pınarı’nı dünyaya anlatıyor
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    DEİK Barış Pınarı’nı dünyaya anlatıyor

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), “Barış Pınarı Harekatı” konusunda küresel bilgilendirme atağı başlattı.

    DEİK Barış Pınarı’nı dünyaya anlatıyor

    DEİK’ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Başkanı Nail Olpak imzasıyla harekata ilişkin bir bilgilendirme mektubu kaleme alındı. Mektup, Barış Pınarı Harekatı’nın dünya kamuoyu tarafından tüm gerçekliğiyle anlaşılması için DEİK çatısı altındaki 146 iş konseyinin tüm karşı kanat kuruluşlarına ve iletişimde olunan yabancı paydaşlara gönderildi.

    Türk özel sektörünün dünyaya açılan penceresi olma misyonunu üstlenen DEİK, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dezenformasyonların önüne geçmek için de gönüllü bir iletişim elçisi olacak. Yabancı ülkelerin önde gelen medya organlarına özel röportajlar verecek DEİK, Barış Pınarı Harekatı’nın yurt dışındaki muhatapları nezdinde en doğru şekilde anlaşılması için tüm sosyal medya ağlarını da kullanarak pek çok farklı dilde bilgi akışı sağlayacak.

    DEİK Başkanı Olpak, dünya genelindeki karşı kanat kuruluşlarına ve tüm yabancı paydaşlarına Barış Pınarı Harekatı’nı anlatmak için iletişim seferberliği başlattıklarını bildirdi.

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