Demir İpek yoluyla iki kıta bağlandı

Çin’den yola çıkıp Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi), Ankara Garı’ndan törenle uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine dikkat çekerek, “Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu” dedi.

Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması çalışmaları kapsamında Çin’den yola çıkan ve elektronik aksam taşıyan yük treni Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan’ın ardından Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

Tren, Marmaray’ı geçerek Avrupa’ya ulaşacak. Tren ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya üzerinden Prag’a varacak. Böylece Çin’de üretilen ticari mallar demir yolu ile Türk Konseyi üyesi ülkeler üzerinden Avrupa’ya ulaşmış olacak.

‘Tek Kuşak, Tek Yol’

China Railway Express için Ankara Garı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bakan Cahit Turhan, Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol” projesine özel önem verdiklerini belirtti.

China Railway Express’in dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyleyen Turhan, hatla Türkiye’nin, Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolu’nun en önemli bağlantı noktası haline geldiğini kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirten Turhan, şunları dile getirdi:

“Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak.

Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu.”

10 ülkeyi 12 günde aşıyor

Yolculuğuna Çin’in Xi’an şehrinden başlayan ve 42 TIR’a eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress’in toplam uzunluğu 820 metre. Tren 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edecek.

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray’ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağını dile getiren Turhan, “Bu, hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından tarihi bir adım” dedi.

Turhan, bu projenin, ülkelere ticari kazanç sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve kültürler arası etkileşim hızlanmasını da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Türkiye’ye hiçbir sorun yaşamadan ulaşan trenin, tarihi yolculuğunu başarıyla tamamlayacağını söyledi.

Boğaz’dan geçen ilk yük treni

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, China Railway Express’in İstanbul Boğazı’ndan geçecek ilk yük treni olacağına dikkati çekerken, Shaanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Hu Heping ise “Trenimiz, Avrasya ülkelerinin ticari ve ekonomik ilişkilerinin kalkınmasına katkıda bulunmakta. Trenin daha iyi şartlar yaratarak ülkeler arasındaki iş birliğini artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TCDD Taşımacılık, ADY Konteyner, Gürcistan Demiryolları Lojistik Terminaller, KTZ Express Pasifik Eurasia, Xi’an Uluslararası Ticaret ve Lojistik Parkı, Xi’an Kıtalararası Köprü Uluslararası Lojistik Limited Şirketi arasında, Çin Demiryolu Expresi’nin Tans-Hazar güzergahının kalite gelişimi desteklenerek yeniden oluşturulmasına yönelik protokol imzalandı.

Treni, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindekiler kondüktör şapkalarıyla ve zil çalarak uğurladı.