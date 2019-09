Demirören Medya’ya Uzak Doğu'dan önemli ziyaret

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, The Better Hong Kong Foundation üyelerini Demirören Medya Center’da ağırladı.



Demirören Ailesi’nin 3. Kuşak temsilcileri Erdoğan Demirören, Murat Oktay ve Demirören Medya üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Hong Kong ve Çin iş insanlarına Demirören Medya’ya bağlı gazeteler ve televizyon kanalları ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Heyeti Demirören Medya Center’da ağırlayan Revna Demirören düzenlenen toplantıda, “Türkiye ile Hong Kong ve Çin iş dünyası arasındaki ilişkiler kapsamlı bir şekilde gelişiyor. Bu ziyaretin ülkeler arasındaki ticaretin pekişmesinde önemli rol oynayacağına inanıyorum” diye konuştu.



The Better Hong Kong Foundation İcra Kurulu Başkanı Ronnie Chan de görüşmelere ilişkin, “Hong Kong yüzölçümü olarak belki küçük ama ticaret ve finans alanında dünyanın önemli bir merkezi. Türkiye’nin potansiyeline inandığımız için bugün buradayız. Bugün burada olmaktan ve Türkiye’nin gerek kültürel ve gerek ekonomik değerlerini keşfetmekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.



Yatırım fırsatları



Hong Kong ve Çin’in dünya iş çevrelerince daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Doğu-Batı arasında daha etkili bir diyalog ortamı kurmak amacıyla 1995 yılında kurulan ‘The Better Hong Kong Foundation’ın üst yönetimi, yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Türkiye’ye 5 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. 23-28 Eylül arasında İstanbul ve Ankara’da Türk iş dünyası temsilcileri ve ilgili devlet yöneticileri ile bir araya geldi.



Hong Konglu iş insanlarına liderlik eden Hang Lung Properties Yönetim Kurulu Başkanı ve Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan’in başkanlık yaptığı heyet, İstanbul’daki temasları kapsamında Demirören Medya Grubu’nu da ziyaret ederek, Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin bilgi aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleşen toplantılara, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, ve Arbeta Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ece Kurdoğlu ev sahipliği yaptı.



İşbirliği artacak



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticilerinin, Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve avantajları, yabancı sermaye girişi, vergilendirme koşulları, geçmişten günümüze Çin-Türkiye tarihi konusunda bilgi paylaştığı toplantıda Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye’nin stratejik konumuna ve yüzyıllardır medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.



Hong Kong’lu iş insanlarını Türkiye’nin potansiyelini keşfetmeye davet eden Emine Sabancı Kamışlı, “Hong Kong’da Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan ile başlayan dostluğumuz, 2 sene sonra İstanbul’da 30 kişi olarak genişledi. Temennim Hong KongTürkiye işbirliğinin katlanarak güçlenmesidir” dedi.



Yoğun görüşme trafiği



The Better Hong Kong Foundation yönetimi düzenlenen toplantılarda Demirören Holding, Esas Holding, Doğan Holding, Fiba Holding,TFI TAB Gıda Yatırımları, Arzum, Kalyoncu, Limak, Netaş, ICBC Türkiye, Astaş Holding, Kordsa, Blu TV, Esas Ventures, Sanko Holding, Alarko Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin ve TOBB, DEİK, MÜSİAD, TÜGİAD, İSO gibi STK’ların yönetimleri ve yöneticileri ile bir araya geldi.