‘Dengelenme’ iyi canlanma başladı

Bankacılık stratejisini “dijital bankacılık” üzerine oturtan, sonrasında tabelasındaki ‘Bank’ı çıkartan Hollanda merkezli ING’nin Türkiye operasyonlarının Genel Müdürü Pınar Abay, grubun Türkiye’de büyümeye devam edeceğini söyledi.

Global olarak dijital bankacılığa yöneldiklerini, fiziki anlamda yeni şube açılmayacağını söyleyen Abay, Türk bankacılık sektöründe de dijitalleşmenin öne çıktığına dikkat çekti. Merkez Bankası’nın politika faizini 425 puan düşürmesinden sonra faizlerde görülen düşüşlerin talepte canlanma yarattığını ifade eden Abay, “Faiz düşüşüyle birlikte talep oluşmaya başladı. Bu geçici olarak bir rahatlama sağladı. Yurtdışındaki olumlu piyasa da Türkiye’yi olumlu etkiliyor. Uzun vadede çözmemiz gereken konu daha yapısal, ekonomimizin düzelmesi için doğru adımları atmak” dedi.

Büyüme başlar...

“Faizlerin düşüşüyle talep canlandı” diyen Abay, şöyle konuştu: “Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarının tekrar yüksek seviyelere gelmesi lazım. Bu dengeleme sürecinin 2020’de büyümeye doğru gideceğini öngörerek bütçe yapıyoruz.”

Bilgi paylaşımında ‘sorumluluk bizde’

Önümüzdeki dönemlerde güvenlik risklerinin sadece bankaların değil bütün kurumların yönetmesi gereken en büyük risklerden biri olduğunu belirten Abay, kurdukları sistemle dışarı giden bütün mailleri taradıklarını söyledi.

Yakın zamanda bir çalışanın müşteri bilgisini üçüncü taraflarla paylaştığını, bunun tespit edilir edilmez ilgili kurumlara bildirdiklerini söyleyen Abay, olayda sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğunu söyledi. ING CEO’su Pınar Abay, “Dışarı çıkan elektronik postaları çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Kişilerin çok sıkı eğitilmesi lazım. İşe aldığımız kişilere de çok dikkat etmemiz lazım. Bankacılık güven müessesesi. Burada bizim dışımızda çok fazla kuruma görev düştüğünü düşünmüyorum. Bir şey oluyorsa da bizim suçumuz.”

20 milyonluk kredi cep’ten

Dijital kanalların bankacılık hizmetlerinin maliyetini düşürdüğünü, müşterilerin ücret ve komisyonları ucuz bulduğunu, verilen hizmeti çok hızlı, zaman kaybetmeden aldıkları için kendilerini tercih ettiğini söyleyen Abay, 20 milyon liralık ticari krediyi bile mobilden verdiklerini söyledi.

Abay, 2.5 milyon bireysel müşterileri olduğunu, 1 milyon müşterinin mobil kullandığını ifade etti.

KOBİ’lerde de dijitalleşmeye ağırlık verdiklerini söyleyen Abay, “20 milyona kadar olan ticari kredileri bile şu anda bir model geliştirdik onun üzerinden veriyoruz. Otomatik ret veya kabul cevabı verebiliyoruz. Avantajları müşterinizi bekletmiyorsunuz ve geri dönüşleri çok iyi oluyor” şeklinde konuştu.

‘305 milyon $’ kaynak sağladı

ING Türkiye, yurtdışından 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Pınar Abay, bu sendikasyon kredisinin Türkiye’ye olan güvenin işareti olduğunu dile getirerek, “Her ölçekte işletmemizin yanında olarak, yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Mobil kredi onayı

Artık dijital bankacılığın, bankacılığın kendisi olduğunu belirten Pınar Abay, “Dijital strateji ING’nin omurgası. Biz bütün işimizi dijital üzerine kurduk. Diğer türlü bankacılığı neredeyse unutmaya başladık. “Mobil ve internet bankacılığımız var” diye bahsederdik şimdilerde “her şeyimiz mobil ve internetten akıyor”. İçerideki iş yapış biçimlerimiz de mobil. Kredi kabul onayını buradan veriyoruz. Sadece müşteriye hizmet sunmada değil kendi içimizde de komple dijital olduk” dedi.