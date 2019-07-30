DenizBank’ın devrinde son imza atılıyor

DenizBank’ın hisselerinin yüzde 99.85’ne sahip olan Rus Sberbank, İstanbul’da düzenlenecek olan toplantıda bankanın ana sermeyadar sahipliğini Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emirliği bankası Emirates NBD Bank’a devredecek.

Emirates NBD ve Sberbank, Denizbank’ın hisselerinin yüzde 99.85’inin Emirates NBD’ye satışı konusunda 15.48 milyar Türk Lirası (TL) bedel üzerinden anlaşmışlardı.

Kaynak içeride kaldı

Bankanın hisse devrinin iki tarafı, 21 Mayıs 2018’de hissedarlık alım sözleşmesini imzalamışlardı. Regülatörlerin onayının beklendiği süreç içinde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar dikkate alınarak, Sberbank ile Emirates NBD arasında 3 Nisan 2019’da satış anlaşmasında bir revizyon yapıldı.

DenizBank’ın hisse devrinde geçtiğimiz günlerde BDDK onayından sonra Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurumu’nun onayı da gerçekleşti.

DenizBank CEO’su Hakan Ateş, yaşanan bütün bu süreçte verdiği mesajlarda bankanın çok kıymetli bir varlık olduğuna vurgu yaparak, dört kere aynı yönetim ve isimle el değiştirdiğini, büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Bu hisse devrilerini ülkeye yatırım ve finansman geri dönüşü olarak değerlendiren Ateş, bugüne değin gerçekleşen dört hisse devrinde hiç temettü ödemediğini ve bütün kaynağın Türkiye’de kaldığını ifade etti.