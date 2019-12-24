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    HaberlerEkonomi Haberleri DenizBank’tan ‘girişimci kadına’ teknolojik destek
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    24.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    DenizBank’tan ‘girişimci kadına’ teknolojik destek

    Teknolojide Kadın Derneği’nin DenizBank, Intertech, Microsoft Türkiye ve HumanGroup iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Veri Tabanı Yönetimi Eğitim Programı’ başladı.

    DenizBank’tan ‘girişimci kadına’ teknolojik destek

    Düzenlenen basın toplantısında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, banka olarak yenilikçi ve insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini, dönüşüm çağında ayakta kalmak isteyen tüm firmalar için sürekli gelişimin büyük önem taşıdığını söyledi.

    Hayal önemlidir

    Ateş, “DenizBank olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizin içinde aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci yeşerttik. Teknolojinin itici gücüyle sektöründeki çalışmalarda ön alan, onları belirleyen ve hatta yönlendiren kurum yapımızla önemli projelere imza atarken, aynı zamanda en değerli hazinemiz olan insanımızın gelişimi için de kültür, sanat, spor ve eğitime yönelik çalışmaları desteklemeyi görev bildik” dedi.

    Albert Einstein’ın “Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır, ancak hayal kurmak tüm evreni kapsar” sözünü hatırlatan Hakan Ateş, “Dijitalin sunduğu yeni dinamikleri keşfetmek, burada yeni ufuklara açılmak üzere büyük heyecan hissediyoruz” dedi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu: “Teknoloji üssümüz Intertech’in ‘inovation forever’ felsefesini birebir yansıtan; uzun yıllardır sahiplendiğimiz, inovasyon kavramını barındıran Veri Tabanı Yönetimi eğitiminin, uzman yönetici yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İnisiyatif üstlenerek böylesi değerli programı hayata geçiren Teknolojide Kadın Derneği ve emeği geçen tüm kurum temsilcilerini tebrik ediyor, verimli bir eğitim dönemi diliyorum”.

    Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de yaptığı konuşmada, “Teknolojide Kadın Derneği olarak yeniçağa uygun teknoloji uzmanları yetiştirmek için yola çıktık. Teknolojinin hızı eğitimin dönüşüm hızını geçti. Oysa geleceğin meslekleri ve bu mesleklerin uzmanlıkları artık birçok kurumda ihtiyaç haline geldi ve aranmaya başladı” dedi.

     

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