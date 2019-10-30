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    HaberlerEkonomiDeniz’in eğitim programına ödül
    30.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Deniz’in eğitim programına ödül

    Deniz Akademi, tasarladığı “3D-Dalgalı Denizlerin Denizcisi” eğitim programı ile Stevie for Great Employers Awards 2019 yarışmasında 3 dalda ödül aldı.

    Deniz’in eğitim programına ödül

    DenizBank, 2019’da ana stratejisinde yer alan hedefleri çalışanlarına aktarmak ve bu becerileri geliştirmek amacıyla tasarladığı “3D Dalgalı Denizlerin Denizcisi” programı ile 7 haftalık süre içinde 144 seansta 54 eğitmen ile düzenlediği sınıf ve online eğitimler aracılığıyla Türkiye çapında 5 bin 500 çalışanına ulaşarak eğitimlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

    Başarı tescillendi’

    DenizBank İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grubu-Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Elkin, hayata geçirdikleri yenilikçi iş modelinin başarısının tescillendiğini belirterek şunları kaydetti:

    “İçinde bulunduğumuz çağda şirketleri rekabette farklılaştıracak en önemli iki unsurun insana ve teknolojiye yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Bu yaklaşımla bizi ileriye taşıyacak tüm bilgi alışverişini dijital bir zeminde, çeşitli projelerimizle hayata geçiriyoruz. Bu dönüşüm, işlerimizin daha optimize olmasını sağlarken, aynı zamanda daha etkin ve verimli çalışmalar üretmemize olanak tanıyor.”

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