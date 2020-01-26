BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Deprem yardımları "PTT Posta Çeki" hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak
    ABONE OL
    26.01.2020 - 13:11 | | AA

    Deprem yardımları "PTT Posta Çeki" hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak

    PTT AŞ, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

    Deprem yardımları "PTT Posta Çeki" hesabıyla vatandaşlara ulaştırılacak

    PTT AŞ’den yapılan açıklamada, Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla oluşturulan 1866 numaralı "PTT Posta Çeki" hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

    Yardımda bulunmak isteyenlerin, işlem sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceği belirtilen açıklamada, bağışların tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

    Açıklamada, PTT'nin depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

    "180 yıldır ülkemize hizmet eden PTT AŞ olarak deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber