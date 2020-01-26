Depremde iletişime dikkat

Elazığ’da yaşanan deprem, doğal afetlerde iletişimin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Aynı anda telefona yüklenmek ve konuşmaları uzun tutmak yanlış bulunuyor. Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşıyor. Böyle durumlarda şu önerilerde bulunuluyor:

Telefon görüşmelerinizi mümkün olduğunca kısa tutun.

Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.

Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

Sabit ve mobil telefon ağları normal kullanıma göre tasarlanır. Deprem gibi afet durumlarında şebekeye aynı anda herkesin yüklenmesi durumunda sıkışıklık yaşanması normal. Bunu kesmek için vatandaşların bilinçli davranması gerekiyor. Yakınlarını arayanların görüşmelerini kısa tutması gerekiyor.

Ayrıca deprem anında baz istasyonunun yıkılması ya da eve gelen hattın kesilmesi durumunda iletişimde yapılabilecek çok fazla şey bulunmuyor ancak alınabilecek basit önlemler var. Deprem anında elektrik gidebilir ve telefonunuz ya da iletişim kuracağınız başka bir teknoloji cihazı şarjsız kalabilir. Evinizde ya da yanınızda devamlı dolu olan bir yedek powerbank bulundurun.

Ücretsiz hizmet

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu. Turkcell, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun.”

Türk Telekom, Twitter hesabından, “Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ” dedi.

Vodafone, Twitter’dan, “Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun” mesajını paylaştı.

Telsiz kullanımı öne çıkıyor

Depremlerde iletişim en önemli ihtiyaçlardan biri. Cep telefonunun kullanılamadığı yerlerde telefonları telsize dönüştürebilen mobil uygulamalar bulunuyor. Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden haberleşmeyi sağlayan uygulamalar da var. Voxer, Meshtalk, Bridgefy gibi mobil uygulamalarla Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden iletişim sağlayabilirsiniz.

Doğal afetlerde sesli iletişime yüklenilmesi beklenen bir durum. Bu nedenle telsiz kullanımı da öne çıkıyor. Hiç iletişimi kesilmeyen telsizler hayat kurtarıyor. Ancak ülkemizde kullanımları çok yaygın değil. Profesyonel telsizler yanında deprem anlarında kullanılabilecek bireysel telsizler de var. Bireysel telsizlerle vatandaşlar bir kanaldan iletişimlerini sağlayabiliyor. 3-15 km’ye kadar çekim alanı olanlar bulunuyor. Deprem çantasında hazır bulundurulmaları öneriliyor.

Mobil uygulamalar yardım ediyor

Deprem gibi afetleri önceden haber verebilen izleme teknolojileri de gelişiyor. Özellikle uyarı sistemlerine ilgi var. Bu alanda geliştirilen mobil uygulamalar dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan deprem kontrol merkezlerinin sismik hareketlerini izliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) mobil uygulaması, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler hakkında güvenilir bilgi veriyor. Bulunduğunuz bölgede geçmişte veya anında meydana gelen depremler hakkında ayrıntılı bilgi sağlıyor. Depreme en yakın yerleşim birimlerini gösteriyor.

Deprem Bilgi Sistemi (DBS), Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen uygulama. Depremler hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor. Uygulama aynı zamanda bir deprem olduğunda bunu hissedenlerin yaşadıklarını Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne iletmesini sağlıyor.

Yabancı uygulama ‘Earthquake Alert’ ise popüler sismik hareket izleme uygulamalarından. Kullanıcılar depremleri, şiddeti ve kendilerine uzaklığı yakınlığına göre araştırabiliyor. Bu uygulamayla elde edilen bilgiler sistemdeki mesajlaşma uygulamasıyla başkalarına da gönderilebiliyor.