Dergilik’te yeni ‘Mizah Paketi’

Kullanıcılara sunulan pakette Uykusuz, Fırat, Selçuk Erdem, Metüst, Leman, Komikaze, Bobo, Bayan Yanı, Postkes, Süper Penguen, Penguen Özel gibi mizah dergilerinin yanı sıra OT Filmlerle, OT Şiirlerle ve Tarkan da yer alıyor.

Bugüne dek 200 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik uygulamasında, mizah en çok tercih edilen kategori olma özelliğini koruyor.

Yeni paketler olacak

Dergilik, okuyucularına ‘Kadın’ ve ‘İş Dünyası’ gibi kategorilerde oluşturacakları yeni paketler de sunmaya hazırlanıyor.

Turkcell’lilerin ek bir ücret ödemeden yararlanabilecekleri Mizah Paketi, farklı operatörlerin müşterileri için ilk 3 ay 2.99 TL’den sunuluyor. Kullanıcılar 3 aylık deneme sürecinin ardından 5.99 TL’ye bu paketten faydalanabilecek. Turkcell müşterisi olmayan mizahseverler bu sayede yalnızca istedikleri içeriğe ulaşarak, okumak istemedikleri dergiler için ücret ödemeyecek.