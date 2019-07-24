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    HaberlerEkonomiDev bankadan büyük zarar!
    24.07.2019 - 08:44

    Dev bankadan büyük zarar!

    Deutsche Bank ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar etti.

    Dev bankadan büyük zarar!

    Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, mali yılının ikinci çeyreğinde net 3,15 milyar euro zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde
    401 milyon euro kar elde etmişti.

    İkinci çeyrekte oluşan zararda 3,4 milyar euro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili oldu.

    Deutsce Bank'ın ikinci çeyrekte net gelirleri de yüzde 6 düşüşle 6,2 milyar euro olarak gerçekleşti.

    Deutsche Bank 2'nci çeyrekte kredi zararları için 161 milyon euro karşılık ayırdı.

    Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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