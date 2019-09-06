Dev fuarda Türklerden gövde gösterisi

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA 2019 kapılarını açarken, Türk firmaları da fuarda yerini alıyor. 6-11 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde açık kalacak olan fuar öncesinde pek çok firma yeni ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Türkiye’nin önemli markaları Vestel ve Beko da fuara yeni ürünleriyle damga vuruyor. İki marka da tasarruf ettiren, kullanımı kolay ve internete bağlı pek çok beyaz eşya ve televizyon kategorisindeki ürününü tanıttı.

Sebzeleri yıkayan bulaşık makinesi

Vestel, fuarda 3 bin metrekarelik standında yeni teknolojilerini sergiliyor. Yeni ürünlerde çevrecilik ve sürdürülebilirlik vurgusu yapıldı.

Fuarda 18 yeni ürün tanıtan markanın ürünlerinin 7 tanesi dünyada ilkler arasında. Bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliğini kazandırdı. Ispanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaların akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha kolay ve ekonomik hale getiriyor.

Firma, çamaşır makinelerinde ise SteriliZone teknolojisini duyurdu. Ek kimyasal dezenfektanlar kullanmadan hijyen elde etmeyi sağlıyor. Hızlı pişirme teknolojisine sahip fırını da var. Karbon fiber ısıtıcıların gücünden yararlanarak ızgara fonksiyonunda yüzde 50 daha hızlı pişirme süresi sunuyor. Hydro Charge teknolojili çamaşır makinesi, çok daha az miktarda deterjanla hem güçlü bir temizleme performansı sağlıyor hem de çevreyi korumaya yardımcı oluyor.

Kavanoz vakumluyor

ThawTech teknolojisiyle de, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrolle sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyor.

Buzdolabında dünyada bir ilk olan kavanoz vakumlama teknolojisi kullanıldı. Evde yapılan yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmemesi için geliştirilen vakum teknolojisi, kavanoz içerisindeki havayı alarak ömürlerini uzatıyor. Amazon’un akıllı asistanı Alexa, Vestel üretimi televizyonlara entegre edildi.

Tasarruf ettiriyoruz

Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, çevreye duyarlı ve en yeni teknolojilerini sergilediklerini söyledi. Türkiye’de bir yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen 555 milyar lira kaynağın israf edildiğini anımsatan Kaya, bunu önleyecek teknolojileri geliştirdiklerini, 1.600 kişilik Ar-Ge ekiplerinin bulunduğunu kaydetti. Kaya, bir soru üzerine de geçen yılı yüzde 10 büyümeyle kapattıklarını bu yılın ilk yarısında da tüm ürün gruplarında yüzde 10 büyüme kaydettiklerini, 2020 yılında da en yaz yüzde 20 büyüme beklediklerini kaydetti.

Gün ışığını taklit eden buzdolabı

Beko fuara büyük standıyla damga vuruyor. Sağlıklı yaşamı destekleyen ürünleriyle dikkat çeken markanın en çok vurguladığı teknolojisi ise HarvestFresh oldu. Sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde koruyan bir buzdolabı. Bu yeni teknoloji, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor. Buzdolaplarının sebzelik bölmesine yerleştirilen inovatif aydınlatma teknolojisiyle meyve ve sebzelerin vitamin değerleri korunuyor. HarvestFresh teknolojisine sahip buzdolapları 2020 yılında pazara sunulacak.

Yeni ürünler

Beko’nun IFA’da öne çıkan teknojilerinden bazıları şöyle: “Buzdolabının sebze bölmesindeki sıcaklık değişimini en aza indiren EverFresh. Klasik fırınla buhar kombinasyonunu tek bir tasarımda bir araya getiren çok fonksiyonlu fırın Combi Steam. AutoDose teknolojisi bulaşıklarınızın kirlilik seviyesini algılayarak, makineye en doğru miktarda sıvı deterjanın verilmesini sağlıyor. Beko Çorba Makinesi’nin 5 program seçeneğiyle istenilen kıvamlarda çorba, sos ve smothie hazırlanabiliyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, fayda odaklı bir marka olarak sağlıklı yaşamı teşvik ettiklerini belirterek, “FC Barcelona, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ve Beşiktaş Futbol Takımı ile yürüttüğümüz iş birlikleri ile sporu destekliyoruz. Beko teknolojileriyle sağlıklı beslenmeye yardımcı olurken, zamandan kazandıran çözümleriyle tüketicilerinin sevdiklerine ve kendilerine daha fazla zaman ayırmasına da destek oluyor” dedi.

Ar-Ge’ye yatırım

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk de, yenilikçi teknolojiler geliştirmek için Ar-Ge’ye sürekli yawtırım yaptıklarını belirterek, “Dünya çapında, tüketicilerin hayatında olumlu fark yaratan teknolojiler geliştiriyoruz” diye konuştu.

E-spor ligine sponsor oldu

Beko, IFA 2019’da futbol takımları ve basketbol dışında e-spor alanına da adım atarak, League of Legends ligine sponsor olduğunu açıkladı. Oğuzhan Öztürk, dünyada e-spor izleyicisinin spor izleyicisini geçtiğini söyledi.