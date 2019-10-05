Dev otomotiv limanı için Japon kredisi

OYAK’tan yapılan açıklamaya göre, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, Türkiye’nin en büyük otomotiv limanının inşası için adımlarını hızlandırdı. Toplam 110 milyon dolarlık yatırım için gerekli olan tutarın 44 milyon doları Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından karşılanırken, kalan kısmın da bir bölümü MUFG Bank (Mitsubishi UFJ Financial Group) tarafından sağlanacak.



OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şunları kaydetti: “Ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini kendi hedefimiz olarak görüyor, adımlarımızı bu vizyonla atıyoruz.



Uluslararası finans piyasalarının en önemli aktörlerinden olan JBIC ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da bu anlamda bizler adına gurur verici. İmzaladığımız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hedefiyle taşımaya devam edeceğiz.”