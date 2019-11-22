Dev projelerde uluslararası ödül morali

Federasyon tarafından her yıl dünyanın sosyal ve ekonomik gelişimine liderlik eden yol endüstrisindeki yenilikçi projeler ve örnek olarak gösterilecek kişilere ödül verildiğini anlatan Turhan, söz konusu ödüllerin şimdiye kadar 30 ülkeden 100’den fazla proje için takdim edildiğini aktardı. Turhan, “Sadece teknik özellikleriyle değil, çok katmanlı ve sağlam finansman yapısıyla da büyük bir başarı örneği sayılan Avrasya Tüneli, Federasyon tarafından ‘Proje Finansmanı ve Ekonomi’ dalında Global Başarı Ödülü’ne layık görüldü” dedi.



Ödül kazananların, World Highway dergisinde yayınlanarak ve IRF GRAA Kazanan Projeler Kitabı’nda proje özeti basılarak dünya çapında tanınmasının sağlandığını ifade eden Turhan, ödülün Las Vegas’ta düzenlenen gala gecesinde verildiğini kaydetti.



İlklerin köprüsü



Turhan, bu kapsamda düzenlenen konferansta da yol güvenliğinden ücret toplama sistemlerine, akıllı ulaşımdan trafik yönetimine kadar birçok konuda sunum gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Türkiye’nin dev projeleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin uluslararası büyük ödül kazandırmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Turhan, her ödülün sonsuz bir onur hissedilmesini sağlamasının yanında, Türk mühendislere yeni projeler oluşturma gücü verdiğini söyledi.

Bakan Turhan, estetik ve teknik özellikleriyle dünyanın nadir birkaç köprüsü arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ‘ilklerin köprüsü’ olarak adlandırıldığını belirterek, bu tanımın verilen ödüllerle güçlendiğini ifade etti.