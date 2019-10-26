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    HaberlerEkonomiDeva’dan Ar-Ge atağı
    26.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Deva’dan Ar-Ge atağı

    İlaç şirketi Deva’nın Ar-Ge harcamalarıyla Türkiye’de 21’inci, ilaç sektöründe ise ilk sırada olduğu açıklandı.

    Deva’dan Ar-Ge atağı

    Turkish Time tarafından hazırlanan ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi’ araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan 21’inci şirket oldu. Deva Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Haas sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte de erişilebilir tedavileri tıbbın hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirtti.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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