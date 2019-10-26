Deva’dan Ar-Ge atağı

Turkish Time tarafından hazırlanan ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi’ araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan 21’inci şirket oldu. Deva Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Haas sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte de erişilebilir tedavileri tıbbın hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirtti.