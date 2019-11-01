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    HaberlerEkonomiDeveci armudunda hasat sona erdi
    01.11.2019 - 11:21 | | AA

    Deveci armudunda hasat sona erdi

    Türkiye'nin armut üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ilgi gören deveci cinsinde hasat çalışmaları tamamlandı.

    Deveci armudunda hasat sona erdi

    Her biri 600-700 gram ağırlığında olan deveci armudunda rekolte 70-80 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

    "Türkiye'nin armut bahçesi" olarak bilinen ve üründe ülke ortalamasının 4 katı verim elde edilen Gürsu Ovası'nda deveci armudu kilogram başına toptan 2-3 liradan satılıyor.

    "Rekolte de fiyatlar da iyi"

    Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

    Özkan, ekim ayında başlayan hasat sonrası rekolte seviyesinin de fiyatların da üreticiyi memnun ettiğini belirterek, "Rekolte geçen yılın altında değil, 70-80 bin ton rekolte var." dedi.

    Osman Özkan, deveci cinsi armudun bir adedinin 1 kilogram ağırlığa kadar ulaşabildiğini dile getirdi.

    Bu sene yeterli yağış alınmasa da Gürsu Ovası'nın sulanabilen bir bölge olduğunu ifade eden Özkan, "Son zamanlarda bazı ağaçlarda 'psilla' denilen bir hastalıkla karşılaştık ancak fazla sıkıntıya yol açmadı. Devecinin bu yıl ortalama toptan fiyatı 2-3 lira arasında seyretti. Güzel bir para. Geçen yıl en yüksek 2 liraydı." diye konuştu.

    Özkan, toplandıktan sonra soğuk hava depolarına gönderilen ürünün ağırlıklı olarak iç piyasaya verildiğini söyledi. Özkan, "Yurt dışına da özellikle Arap ülkelerine, Rusya'ya deveci armudu gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

    İlçede "iyi tarım" uygulaması yapıldığına işaret eden Özkan, üretim sürecinin, bu kapsamda aranan kriterlere uygunluk bakımından denetlendiğini kaydetti.

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