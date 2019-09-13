Devlet borçlanmasına yeni organizasyon

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre devlet iç borçlanmasını yürütme görevi yeni müdürlüğe devredildi.

Borçlanma Genel Müdürlüğü’ne Mustafa Turan getirildi. 2012 yılında VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak atanan Turan halen Yatırımcı İlişkileri, Yapılandırılmış Finansman ve Dış Ticaretin Finansmanı bölümlerinden sorumlu. Turan ayrıca 2016-2019 arasında VakıfBank International AG Viyana’da Risk Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanvekili ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Turan, Türk bankaları arasında ilk orta vadeli tahvil ihraç programının oluşturulmasında ve sermaye benzeri tahvillerin ihracında aktif bir rol aldı.

Turan, Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi’nin de üyesi.

Tek birim bakacak

Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici işleri yürütüyordu.

Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler de dikkate alındı. Dün yapılan değişiklikte, genel olarak uluslararası organizasyon değişiklikleri dikkate alınırken, yeni birim isminde de uluslararası örnekler gözetildi.

‘Not’çularla etkin ilişki

Devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarmak, ihale ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve faizlerini belirlemek Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında olacak. Genel Müdürlük, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütecek. Uluslararası rating kuruluşları ve yatırımcı ilişkilerinin genel müdürlüğün içine alınmasıyla, bu alanlarda daha etkin olunması hedefleniyor.