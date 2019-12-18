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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Devlette kiralama 20 yıl olsun’ teklifi
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    18.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    ‘Devlette kiralama 20 yıl olsun’ teklifi

    AK Parti, tabiat ve milli parklar başta olmak üzere orman alanları ile Hazine arazilerinin 49 veya 29 yıllığına kiralanmasına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde “radikal” bir düzenlemeye gidiyor.

    ‘Devlette kiralama 20 yıl olsun’ teklifi

    TBMM’ye sunulan teklife göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların süreleri artık 20 yıl olacak.

    AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 21 Aralık Cumartesi günü de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen “torba teklif” şu düzenlemeleri de içeriyor:

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği talihten itibaren 20 yılı geçemeyecek.

    Kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira süresi, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 yıl kısıtlamasının dışında olacak.

    İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin süreleri 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek.

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