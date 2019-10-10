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    HaberlerEkonomiDevre mülk satışları denetim altına alınacak
    10.10.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    Devre mülk satışları denetim altına alınacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği, devre mülk ve devre tatil raporunda, vatandaşların aldatılması ve mağdur edilmesinin önlenmesi için kontrolsüz satışların denetim altına alınması ve özel cezalar uygulanması önerildi.

    Devre mülk satışları denetim altına alınacak

    Raporda, devre mülk ve devre tatil uygulamasında yönelik ciddi şikayetler olduğu vurgulanırken, bunlar; “cayma hakkının kullandırılmaması, para iadesinin yapılmaması, mülkün teslim edilmemesi, aynı devrenin birden çok kişiye satılması, satışta müşterinin yanıltılması, agresif satış, kalitesiz hizmet sunumu, fazla ücret talebi, mağduriyetin şikayet edilecek mercinin tam bilinmemesi” şeklinde sıralandı.

    Çözüm önerileri

    Rapordaki tespit ve öneriler şöyle:

    Devre mülk yatırımları artan talep doğrultusunda denetim ve takip altına alınmalı. Çoğunlukla sat-yap şeklinde işleyen sistemde, teslimde sıkıntılar yaşanmakta, bu nedenle satışlar belli kriterlere bağlanarak ya da yatırımcılarda belli şartlar aranarak mağduriyetler giderilmeli.

    Devre mülk ve devre tatil hakkı ve kiralamalarında tapu müdürlüklerinde işlem yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü aranmalı.

    Sorun ve mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olan olaylar ve eylemlerden suç teşkil edenler hakkında gerekli adli süreç geciktirilmeksizin başlatılmalı.

    Turizm sektöründeki teşvik unsurlarının devre mülk ve devre tatil tesislerinde hangi koşullarda uygulanacağı yeniden düzenlenmeli.

    Devre mülk ve devre tatil sistemine özel uygulanacak cezalara ilişkin mevzuatta düzenleme yapılmalı.

    Hamama marka

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, termal suların sağlık, zindelik, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve tüm yıl boyunca hizmet verebilir tesisler oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda modern tesislerde geleneksel Türk kaplıca ve hamam kültürünün markalaştırılması da hedefleniyor.

     

     

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