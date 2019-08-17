Dijital imzayla 35 milyon TL tasarruf

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, “Turkcell mağazaları, müşterilerimizin bizimle direkt temas kurdukları noktalar. Şu anda 1.500’e yakın mağazamız ve 4 bine yakın dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Böylece müşterilerimiz istedikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor” dedi.

Dönüşüm sağladı

Dijital imza teknolojisiyle mağazadaki alışverişlerde kağıtsız, daha az prosedür gerektiren, hızlı ve güvenli alışveriş imkânı sunulduğunu dile getiren Özdal, “Turkcell öncü konumuyla 25 yıldır insanların gündelik hayatını kolaylaştırmak ve Türkiye’nin dijital dönüşümünde yarattığı katma değerle ülkemizin kalkınması için çalışıyor. Burada müşterilerimizin vaktini ne kadar az alırsak, işlemlerini ne kadar güvenli yaparsak hem onlar hem bizim için daha faydalı olur. Güvenli Dijital İmza sayesinde işlemler güvenli ve hızlı şekilde hallediliyor. Tek imzayla işlemi bitiriyoruz” dedi.