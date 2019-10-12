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    HaberlerEkonomiDijital oyunlardaki 'İslamofobik mesajları' ortaya çıkarıyorlar
    12.10.2019 - 12:43 | | AA

    Dijital oyunlardaki 'İslamofobik mesajları' ortaya çıkarıyorlar

    Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Ali Süzen, 26 oyunda hem İslam'a hem de Hazreti Muhammed'e hakaretler içeren subliminal mesajlar tespit ettiklerini bildirdi.

    Dijital oyunlardaki 'İslamofobik mesajları' ortaya çıkarıyorlar

    Süzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber saldırıların  önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

    Siber saldırılara karşı alınabilecek önlemler kadar siber güvenlikte  eğitimin de önemli olduğunu vurgulayan Süzen, siber saldırı anında yapılacak  hamlelere ilişkin eğitim verdiklerini dile getirdi.

    Günümüz dijital çağında çocuklarda bilgi zehirlenmesi oluştuğunu  aktaran Süzen, bu durumun çocuklara dijital oyunlar ve sosyal medya tarafından  aşılandığını aktardı.

    Dijital oyunlarda bilinçaltına gönderilen gizli mesajlara ilişkin  çalışmalarla halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Süzen, şu  değerlendirmede bulundu:

    "26 oyunda hem dinimize hem de Peygamber Efendimize hakaretler içeren  subliminal mesajlar tespit ettik. Subliminal mesajlarla çocuklarımız  dinsizleştirilmeye çalışılıyor. Bu tür oyunları merkezimizce tespit edip,  toplumla paylaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız dijital hayatta bilgi  zehirlenmesinin farkında değil. Ellerine tablet, telefon ya da televizyon  verdiğimiz de her şeyi açabiliyorlar. İslamofobi üzerinden birçok dijital oyunda,  çocukların bilinçaltına farkına varmadan gizli mesajlar verilmeye çalışılıyor."

    DİJİTAL HAYATA KADEMELİ GEÇİŞ ÖNERİSİ

    Bu konuda ailelere çok sorumluluk düştüğünü anlatan Süzen, çocuğun  dijital hayata kademeli geçmesi halinde zararı en az şekilde atlatacağına dikkati  çekti.

    Dijital hayattan uzak durmanın mümkün olmadığına değinen Süzen,  "Çocuklara dijital hayatta 25 yaşına kadar kademeli geçiş yapmasını öneriyoruz.  Çocuklarımıza dijital hayatın faydalarını öğretmemiz gerekiyor." dedi.

    Süzen, tespit etikleri bu oyunları delillerle emniyete sunacaklarını,  kamuoyuyla da paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

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