Dijital paraya Davos kılavuzu

WEF’in söz konusu uygulama kılavuzunun yasa yapıcılara, CBDC’lerin olası yararlarını göstermesi ve tasarımında yardımcı olması hedefleniyor. WEF blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) başkanı Sheila Warren, kılavuzla ilgili şunları söyledi:



“Merkez bankalarının küresel ekonomide oynadıkları kritik roller düşünüldüğünde, blockchain’le oluşturulanlar dahil olmak üzere merkez bankaları tarafından uygulanacak herhangi bir dijital para birimi yerel ve uluslararası düzeyde büyük etki yaratacaktır. Merkez bankalarının bu doğrultuda, olası fırsatlar ve risklerin kapsamlı analizini yaparak dikkatle ilerlemeleri büyük önem taşımaktadır.”

Bahreyn’de test

Bahreyn Merkez Bankası Başkanı M. Al Maraj da WEF’in uygulama kılavuzunu test edecek ilk merkez bankası olacaklarını belirterek, “Umarız ki bu kılavuz, dördüncü sanayi devriminin oluşturduğu değişimlere uyum sağlama ve bu değişimleri öğrenme için iyi bir fırsat olacak” dedi.

Kılavuzda, CBDC’lerin sınır ötesi bankalar arası ödemelerde maliyeti düşürerek işlemleri hızlandırabileceği ve sözleşme ile üçüncü taraflara yönelik riskleri azaltabileceği belirtildi. WEF ayrıca dijital para biriminin finansal veri akışını hızlandırmasını ve fiziksel para birimlerine göre takip edilebilirliği güçlendirmesini öngörüyor.



Üç çeşide ayrıldı



Kılavuzda, CBDC’ler perakende, toptan satış ve hibrid olmak üzere üçe ayrılıyor. Perakende CBDC’ler finansal olmayan kullanıcılara dijital para birimi hesabı oluşturma imkanı verirken, toptan satış CBDC’ler de ticari bankalar ve finansal kurumlara bankalar arası ve güvenlik işlemleri için merkez bankası rezervlerine erişim hakkı sunuyor. Hibrid CBDC’lerle finansal kurumlar merkez bankası depo hesaplarında rezerv tutabiliyor.



ABD ‘cebinde’ casus arıyor



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Amazon CEO’su ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un telefonunu hacklediği iddialarına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Kamuoyunda öne çıkan diğer isimlerin de Bezos benzeri hacklenme riski altında olduğu öne sürülüyor. Veliaht Prens, ABD ziyareti sırasında çok sayıda ABD’li eğlence uzmanı, teknoloji yöneticisi ve spor takımı sahibiyle toplantılara katılmıştı. İsmini açıklamak istemeyen Trump yönetiminde üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’in de Muhammed bin Selman ile WhatsApp aracılığıyla iletişim kurduğunun altını çizdi.



Öte yandan gizlice gönderilen kötü amaçlı casus yazılımların daha sonra kendini silebileceği belirtiliyor.



Örnek girişimci Özdemir



Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde kadınların iş hayatı ve sosyal hayattan kopmamalarını hedefleyen tasarımlar sunan Accouchee markasının kurucusu Ilgın Özdemir, Davos’a “Örnek Girişimci” olarak davet edildi. Yazgan, eski ABD Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton’ın desteklediği ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in eşi Cherie Blair’in kurduğu “Cherie Blair Vakfı”nın “100.000 Kadın” projesinin lansmanında bir kadın girişimci olarak kendi girişim hikayesini anlattı. Accouchee ürünleri, bu yıl Macy’s mağazaları başta olmak üzere ABD’de satışa sunulmaya başlanacak.