18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Dijital pazar yeri Minoto açıldı
Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, temmuz itibariyle faaliyetlerine başladı.
Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı amaçlayan Minoto, perakende satış noktasında da otomotiv pazarına ciddi bir hareketlilik getirmeyi hedefliyor. Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Minoto, sıfır otomobil ve hafif ticari araç için yepyeni bir pazar yeri olacak. Bir yılda 25 bin adet civarında satışa etki hedefliyoruz” dedi.