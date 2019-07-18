BİST101.8490,28EURO6,360,25USD5,660,69 ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiDijital pazar yeri Minoto açıldı
    18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Dijital pazar yeri Minoto açıldı

    Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, temmuz itibariyle faaliyetlerine başladı.

    Dijital pazar yeri Minoto açıldı

    Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı amaçlayan Minoto, perakende satış noktasında da otomotiv pazarına ciddi bir hareketlilik getirmeyi hedefliyor. Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Minoto, sıfır otomobil ve hafif ticari araç için yepyeni bir pazar yeri olacak.  Bir yılda 25 bin adet civarında satışa etki hedefliyoruz” dedi. 

     

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

    Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

    Dali’nin altın yumurtası çalındı

    Dali’nin altın yumurtası çalındı

    Metal savaşçıları yeniden aramızda

    Metal savaşçıları yeniden aramızda

    Aldatma raporu

    Aldatma raporu

    Sıradaki Haber