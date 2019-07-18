Dijital pazar yeri Minoto açıldı

Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturmayı amaçlayan Minoto, perakende satış noktasında da otomotiv pazarına ciddi bir hareketlilik getirmeyi hedefliyor. Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Minoto, sıfır otomobil ve hafif ticari araç için yepyeni bir pazar yeri olacak. Bir yılda 25 bin adet civarında satışa etki hedefliyoruz” dedi.