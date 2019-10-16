Dijital platform vergisi geliyor

Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören bir torba teklif üzerinde çalışan AK Parti, bir yandan da elektronik ticarette vergi açıklarını kapatmaya yönelik düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

Torba teklif kapsamında yüzde 22 olan kurumlar vergisinin de yüzde 20’ye çekilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

Milliyet’in AK Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, 2020 bütçe mesaisi öncesi Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmesi hedeflenen düzenleme ile e-ticaret platformlarının, satışına aracılık ettiği ürünler karşılığı üretici kişi ve firmalardan aldığı komisyon gelirleri de vergilendirilecek.

Komisyon alıyorlar

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet ortamında alınan reklam hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerin tevkifat kapsamına alındığını, bu düzenleme ile internet ortamında reklam hizmeti verenlere ya da verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 vergi alındığını, ayrıca dijital pazar olarak nitelendirilebilecek ürün listeleme platformlarının üretici kişi ve firmalara sundukları hizmetler karşılığı elde ettiği gelirler üzerinden kurumlar vergisi ödediklerini belirterek, “Ancak bu tip siteler, sattıkları her ürün karşılığı bir komisyon alıyorlar.

Yapılacak düzenleme ile söz konusu komisyon gelirleri de vergilendirilmiş olacak” bilgisini verdiler.

İki formül var

Torba teklifle Gelir Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapılacak. Çok kazanandan daha çok vergi almaya yönelik iki formül üzerinde durulduğu belirtildi.

İlk formül, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ila 35 arası vergiyi yıllık 500 bin ila 1 milyon TL arasındaki gelir için yüzde 40, bu rakamın üstündeki gelir için yüzde 50 şeklinde kademelendirmeyi öngörüyor. Diğer formülün ise yıllık 500 bin TL üzeri gelirin yeni bir gelir dilimi belirlenmeksizin yüzde 40-42 vergilendirilmesini içerdiği kaydedildi.