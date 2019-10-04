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    HaberlerEkonomiDijitalleşme TIR’ıyla 10 bin kişiye ulaşacak
    04.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dijitalleşme TIR’ıyla 10 bin kişiye ulaşacak

    Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme TIR’ı ile yola çıktı.

    Dijitalleşme TIR’ıyla 10 bin kişiye ulaşacak

    12 şehri kapsayan tur Adana’dan başladı. Adana’dan sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan TIR, 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşacak.

    Dijitalleşme TIR’ıyla 10 bin kişiye ulaşacak



    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

    “İşletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz.”

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