Dijitalleşme TIR’ıyla 10 bin kişiye ulaşacak

12 şehri kapsayan tur Adana’dan başladı. Adana’dan sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan TIR, 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşacak.









Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



“İşletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz.”