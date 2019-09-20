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    HaberlerEkonomi'Dip dalgası'yla tekno seferberlik
    20.09.2019 - 07:50 | | Aylin Rana Aydin

    'Dip dalgası'yla tekno seferberlik

    Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği havacılık, uzay ve teknoloji festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlendi.

    'Dip dalgası'yla tekno seferberlik

    Uluslararası girişimlerin, yatırımcıların, mentorların ve kurumsal firmaların bir araya geldiği zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alıyor.


    Yüksek teknoloji

    Girişim zirvesinin son gününde Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yönelik Baykar’ın yaptığı faaliyetleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

    Yazılımıyla, elektroniğiyle, mekaniğiyle kendi mühendisliklerinin eseri olan havacılıktaki yüksek teknolojiyi Türkiye’nin gelişmiş ülkelere satar hale geldiğini belirten Bayraktar, “Geleceğin teknoloji alanlarına odaklanarak insansız hava aracı alanında dünyanın en iyisini yapabileceğimize inandık. Stratejik görevleri yapabilen Akıncı İnsansız Hava Aracı, TEKNOFEST sonrasında uçuşa başlayarak stratejik görevler üstlenecek” dedi.

    122 ülkeden katılım

    Gençleri gelecekte otonom araçların, akıllı şehirlerin, uzay çalışmalarının, karanlık fabrikaların olduğu bir dünyanın beklediğini söyleyen Bayraktar, milli teknoloji geliştirmek için 7’den 77’ye toplumun içinden gelen bir dip dalgasıyla toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğunu açıkladı. Bayraktar, “Geçen yıl TEKNOFEST’e 60 farklı en 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Geçen yıla oranla bu yıl Türkiye’nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik” dedi.

    Akrobasi gösterisi

    Dip dalgasıyla tekno seferberlik



    Rus yapımı Su-30 uçaklarından oluşan ‘Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı’nın dün TEKNOFEST İstanbul’da gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Atatürk Havalimanı’nda 22 Eylül’e kadar devam edecek etkinliğe katılım ücretsiz. Geçen yıl 550 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST’te bu yılki hedef 1 milyon kişiye ulaşmak.

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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